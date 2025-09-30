Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅが続伸している。同社はきょう、米ロケットラボ が提供する「Ｅｌｅｃｔｒｏｎ（エレクトロン）」ロケットで、新たに１０機の衛星打ち上げを行うことで合意したと発表しており、これが材料視されているようだ。 これにより同社の打ち上げ契約は、ロケットラボとの２１機分（既存の１１機に今回の１０機を追加）、米スペースＸとの３機分を含めて合計２４機。また、打ち上げミッションマネ