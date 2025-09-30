ネクセラファーマは６日ぶりに反発している。この日の寄り前、アッヴィ＜ABBV＞との神経疾患における複数のターゲットを対象とした創薬提携において、研究段階における２番目の重要なマイルストンを達成したと発表。これにより、ネクセラは１０００万ドルを受け取ることになることが好感されている。なお、同マイルストンは大半を２５年１２月期に、残りを２６年１２月期以降に収益計上する予定としている。 出所