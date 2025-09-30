プラコーは動意。２９日取引終了後、中国企業との間で、プラスチック成形機とリサイクル機器の普及に向けた合弁会社設立を前提とした協力協定書を締結すると発表した。合弁の相手先は、中国のプラスチック成形機市場でトップクラスの売上高を誇る上海金緯机械制造（ＪＷＥＬＬ）傘下の事業会社である常州大雲環保科技。これが材料視されたようだ。 あわせて、人材サービスを手掛けるＰＢＢ（東京都港区）を簡易