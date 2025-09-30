ＡＫＩＢＡホールディングスがカイ気配スタートで大幅高。寄り後早々に前日比８．１％高の３７２円まで駆け上がり、もみ合い上放れを鮮明としている。メモリー製品の販売を主力とし、米エヌビディア＜NVDA＞の製品取り扱いでも実績が高い。直近ではエヌビディアの最先端半導体チップを搭載した小型のＡＩスパコンを取り扱うなど新たな展開をみせている。２６年３月期は営業利益段階では３期連続の減益を見込む