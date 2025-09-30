Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズが反発している。２９日の取引終了後、愛媛新聞社（愛媛県松山市）と業務提携契約を締結し、愛媛県内における「地域共創プロジェクト」を始動したと発表したことが好材料視されている。同プロジェクトは、全国の新聞社や放送局などと共同で「事業承継・事業成長の選択肢」を広めるもので、愛媛新聞との提携は第２１弾となり四国地域では初。提携により、両社は愛媛県経済を牽引する中小