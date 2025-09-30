アスタリスクが急反発している。同社は２９日取引終了後、自社開発の新コード技術「ＡｓＣｏｄｅ」を活用した期限管理アプリ「ＳｔｍＡ（エスティマ）」を発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 このアプリは、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、多数の商品を取り扱う店舗での賞味期限・消費期限管理に適したもの。ｉＯＳ版は１０月中旬にＡｐｐｌｅＳｔｏｒｅで公