[故障者情報]FC東京は30日、FW長倉幹樹が左足膝蓋骨骨折と診断されたことを発表した。全治約6週となる。長倉は23日に行われたJ1第31節・アビスパ福岡戦のウォーミングアップ中に負傷。6月に浦和レッズから期限付き移籍し、加入後に出場した公式戦13試合で7ゴールを挙げていた。