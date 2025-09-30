［主張分析自民党総裁選］＜３＞新しい首相は、「自国第一主義」を掲げる米国のトランプ政権との向き合い方が早速問われることになる。米国は同盟国や友好国に防衛費を増やすよう突きつけており、日本も例外ではない。政府は安全保障関連費を対国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に引き上げる考えだが、さらなる増額を求められる可能性もある。防衛費の増額で温度差小林鷹之・元経済安保相は増額に前向きで、２４日の日本記者ク