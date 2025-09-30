鉱工業生産指数の推移経済産業省が30日発表した8月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べて1.2％低い100.9だった。低下は2カ月連続。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では全15業種のうち、電気・情報通信機械や金属製品など12業種が低下。自動車など3業種は上昇した。先行きは9月が4.1％上昇、10月が1.2％上昇と見込んだ。