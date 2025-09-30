ドジャースとワイルドカードシリーズで激突するレッズのハンター・グリーン投手（２６）が２９日（日本時間３０日）、先発する第１戦の前日会見を行い、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について言及した。大一番の初陣を任された２６歳右腕は「彼は明らかに素晴らしい才能を持っている。自分を信じ続けること。一球一球に集中して、自分の能力を最大限に発揮できるように投げることが大切です」と、強い警戒心をのぞかせた。