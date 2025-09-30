秋はサンマやサケなど、魚がおいしい季節です。日々、忙しくてスーパーになかなか行く暇がない人の中には、魚を多めに買って冷凍保存している人も多いと思います。魚を上手に冷凍保存する方法や冷凍保存時の注意点などについて、オンライン料理教室やテレビ番組などで活躍する、料理インストラクターのいとえりさんに聞きました。Q.冷凍保存した魚を解凍する際に汁のようなものがたくさん出てしまうことがありますが、なぜなので