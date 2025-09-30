27日に自民党のYouTubeチャンネルで配信された動画「ひろゆきと語る夜 #変われ自民党 日本の未来を語れ！」に総裁選候補者5人が出演し、実業家のひろゆきこと、西村博之氏（48）とともに討論会を行った。【こちらも読む】ジャガー横田長男・大維志くんが渡米を報告…"偏差値"重視の父親と名門「UCバークレー」入学の可能性ネットの注目を集めたのは、小泉進次郎農相（44）の陣営による“ステマ”騒動についての言及。そして、