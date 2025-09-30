京都市消防局は２９日、中京消防署の市立病院消防出張所で、救急車に配備していたアドレナリン２本（１本、１ミリ・リットル）を紛失したと発表した。発表では、２９日午前８時半頃、救急車内の備品の定期点検で、９本あるはずのアドレナリンが７本しかなかった。前日の点検では９本あったが、その後の活動で使用していないため、紛失した可能性があるという。消防局は２９日、警察に遺失届を提出した。アドレナリンは医薬品