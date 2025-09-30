練習に臨むドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのポストシーズンは30日（日本時間10月1日）にワイルドカードシリーズ（WCS＝3回戦制）が始まる。前日29日、ドジャースのロバーツ監督はレッズ戦での先発投手を公表し、第2戦にチーム最多12勝を挙げた山本由伸を起用すると明言した。第3戦までもつれた場合は大谷翔平を登板させる見込み。山本はブルペンに入って投球練習を行った。今季終盤に