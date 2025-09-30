【ニューヨーク共同】米オープンAIは29日、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」で商品を直接購入できる新機能「インスタントチェックアウト」の提供を米国の利用者向けに始めたと発表した。チャットGPTの1週間当たりの利用者は7億人以上いるとされ、他の通販サイトとの競争が注目されそうだ。米国で工芸品などを取り扱う通販サイトの商品が購入できる。近くカナダの電子商取引大手ショッピファイに加盟する100万以上