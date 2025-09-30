10月は、この時期だけのハロウィンアイテムが楽しみですよね。ドーナツブランド「RACINES DONUT（ラシーヌ ドーナツ）」には、ハロウィンのモンスターたちがかわいいドーナツになってお目見え。都内6店舗にて10月1日（水）から順次販売がスタートします。「RACINES」にハロウィンのモンスターが大集合「RACINES DONUT」は“揚げてあるのに、驚くほど軽やか”な味わいが自慢のドーナツブランドです。見た目もかわいいドーナツは手土