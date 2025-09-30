戦前に生まれた黒柳徹子さんは多感な少女期に戦争を経験した。5歳のとき、結核性股関節炎で入院。一生、松葉杖になるかという大病だったが、退院後に父の黒柳守綱（ヴァイオリニスト）に言われたことが忘れられないという――。※本稿は、黒柳徹子『トットあした』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoshi-K■黒柳徹子は5歳のとき、関節炎で入院「か