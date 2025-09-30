朝ドラ「あんぱん」は9月26日に最終回を迎え、世帯平均視聴率は18.1％と番組最高を記録した。朝ドラ好きのコラムニスト・矢部万紀子さんは「記憶に残るシーンがたくさんあった。ただ、後半からの“夫を支える妻”に違和感があり、ヒロインに共感しにくくなった。結婚の価値観が揺らぐ中で、朝ドラが“夫婦愛”を描くことの難しさを物語っている」という――。画像＝プレスリリースより■河合優実が演じる“蘭子”を贔屓にしていた