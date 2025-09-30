俳優の平山あや（41）が、9月30日までに自身のインスタグラムを更新し、髪を20センチほどカットしたことを報告した。【写真】「透明感！」20センチ髪をバッサリカットした平山あや投稿では「髪の毛切った！ ストレートかけた！ カラーした！ トリートメントした！ 最高な日」と喜びをつづり、ハッシュタグには「#髪切った」「#20センチくらいとか」「#とてもラクですね」と添えた。大幅なスタイルチェンジに、ファンからは「