熊本県は、八代海に出していた2件の赤潮警報について、基準値を下回ったとして9月29日に解除しました。 県は今年8月12日、八代海で基準値を超える赤潮を確認したとして「シャットネラ属」、25日に「カレニア ミキモトイ」の赤潮警報を発表しました。 しかし、9月29日の調査で八代海に14ある全ての調査地点でいずれのプランクトンも確認されず、新たな被害もないことから、県は9月29日赤潮警報を解除しました。 今回の赤潮では、