愛する女性に振り回されて、ますます気持ちが高まるという男性は少なくありません。では、彼氏の心に響くのは、いったいどんなワガママなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「思わず胸キュンしてしまう彼女のかわいいワガママ」をご紹介します。【１】「昔の彼女との思い出は全部忘れて！」と元カノたちに嫉妬する「歴代彼女たちにそこまで嫉妬するなんて、俺のことがどんだけ好