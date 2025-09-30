音楽の良し悪しは、どこで決まるのでしょうか？ そこに確固たるエビデンス、客観性は存在するのでしょうか？◆「正解・不正解」で測られる音楽という構造人気番組『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）で、名門音大を卒業したプロと中学生による楽器演奏の混合アンサンブルを聴き比べる企画がありました。プロの演奏を当てた方が“正解”で、中学生を選んだ方は“不正解”ということです。これを