プロテインや青汁といった、粉で作るドリンク類に欠かせない「シェーカー」。合わせ調味料やドレッシングを作る時にも便利ですよね。筆者の推しは断然IKEA。先日99円という価格につられて衝動買いしたのですが、これが予想以上に優秀！ シェーカーとして以外にも使い道がたくさんあり、思いのほか出番が多くかなり重宝しています。◆99円とは思えない働きっぷり！ 使い心地最高なIKEAのシェーカー「STANDARDMÅTT スタンダ