女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年9月5日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝夏と言えばアウトドア。最近はひとりで行く“ソロキャンプ”が趣味の人も珍しくありません。今回はそんなソロキャンプで起こった、背筋が凍るエピソードをご紹介します。◆趣味のソロキャンプへ出かけたものの自然が多い地方の出身の秋元