佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の男性技術職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で１３０件の不正を繰り返していた問題で、佐賀県警の福田英之本部長は２９日、定例記者会見で、チェック機能の強化や担当職員の増員など再発防止策を明らかにした。問題を巡って職員は、２０１７年６月以降の７年超の間、未実施の鑑定を過去の試料を使って鑑定したかのように装うなど１３０件の不正を繰り返した。うち１６件は、殺人未遂や不同意わ