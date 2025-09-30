ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２９日（日本時間３０日）、記者会見を行い、３０日（同１０月１日）から始まるポストシーズン（ＰＳ）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ、３回戦制）の登録メンバーに右肩インピンジメント症候群を克服して救援投手として復帰した佐々木朗希投手が入ると示唆した。「彼は登録メンバーに入ると思う」などと話した。シーズン最終盤の配置転換で救援投手として重圧のかかる場面を経験していな