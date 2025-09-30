福岡県議会は29日、本会議を開き、大雨復旧費などを盛り込んだ総額92億8933万円を追加する本年度一般会計補正予算案や、大曲昭恵副知事の後任に前県副教育長の上田哲子氏を起用する人事案など41議案を可決、同意した。（野村有希）