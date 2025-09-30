福岡県東峰村長選と村議補選（被選挙数1）が30日、告示される。村長選は、いずれも無所属で現職の真田秀樹氏（62）と新人で元地域おこし協力隊員の浦義勝氏（50）、新人で元村議の大蔵久徳氏（68）が立候補を表明している。立候補の届け出は午前8時半〜午後5時、村役場宝珠山庁舎で受け付ける。投票は10月5日午前7時〜午後6時、村内4カ所であり、午後7時半から村保健福祉センターいずみ館で開票される。有権者数は1510人（29