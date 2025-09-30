29日午前5時過ぎ、長崎県佐世保市崎岡町のJR大村線早岐−ハウステンボス間で、回送列車が線路上に放置されていた自転車に衝突した。事故によるけが人はいなかった。JR九州や早岐署によると、車両の下に巻き込まれた自転車を撤去する作業の影響で、普通列車の上りと下り計8本が運休。4本に遅れが発生し、午前6時45分ごろに運行が再開された。約2500人に影響があった。