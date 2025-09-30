福岡県上毛町長選（10月21日告示、26日投開票）の立候補予定者説明会が29日、同町役場であり、無所属で4選を目指す現職の坪根秀介氏（61）の陣営のみが出席した。有権者数は5957人（9月1日現在、町選管調べ）。（重村誠志）