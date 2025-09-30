自殺予防を目指し電話相談事業を行っている社会福祉法人「福岡いのちの電話」を支援する、パイプオルガンのチャリティー演奏会が10月4日午後2時から、福岡市中央区大名の平尾バプテスト教会大名クロスガーデンで開かれる。福岡いのちの電話は、生きづらさに悩む人の話し相手になることで自殺予防に取り組むボランティア活動。1984年以降、年間1万件を超える電話を24時間体制で受け付けている。運営費の多くを民間の寄付に頼