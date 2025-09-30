今季、開幕戦から何度も優勝争いを演じてきた菅楓華が、「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」にてついにプロ初優勝を挙げた。26試合に出場し、予選落ちは2度だけ。安定感抜群な彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹が解説する。【写真】上下左右にブレがない！ プロ初Vを達成した菅楓華の”綺麗”なスイング◇◇◇オーソドックスで、綺麗なスイング。こんな風に振れたら、大崩れすることは少ないんじゃないかと思わせる