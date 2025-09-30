30日未明、大分市横尾の県道でトラックが信号機に衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】トラックが信号機に衝突、運転の男性が死亡クラサスドーム大分近くの交差点 30日午前3時半ごろ、大分市横尾の県道にあるクラサスドーム大分東交差点で、トラックが信号機に衝突し、歩道に乗り上げました。 この事故で運転していた男性が病院に運ばれましたが、午前5時すぎに死亡が確認されま