大阪・関西万博の海外パビリオンについて、万博協会が、閉幕１週間後の１０月２０日以降に解体工事を開始するよう各国に求める方針であることが協会関係者への取材でわかった。同７日の理事会で確認する。協会関係者によると、閉幕後に展示品を搬出した後、解体に着手する。参加国が自前で建設した「タイプＡ」のパビリオンは、解体した上で来年４月１３日までに敷地を万博協会に返還するよう求める。万博協会が建物を用意し