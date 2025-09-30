日銀主な意見サプライズとなる現時点での利上げは避けるべき 日銀主な意見（9月18日-19日開催分） 経済物価見通し実現していけば引き続き利上げ 基調物価上昇率2%に向けて緩やかに上昇しているものの、なお2%に至っていない そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない 米経済の落ち込みの程度の目途がついていないため、当面現状維持が適当 通商政策の影響、米金融政策と為替相場の方向性、国内物価・賃金見通