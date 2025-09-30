横浜・八景島シーパラダイスは、東京都民と埼玉県民が対象のスペシャル企画「東京都民・埼玉県民 感謝キャンペーン」を、2025年9月30日から順次実施します。東京都民の日と埼玉県民の日に合わせて実施10月1日に東京都民の日、11月14日に埼玉県民の日を迎えるにあたり、水族館とアトラクションが楽しめるワンデーパスをお得な価格で販売します。家族4人（大人2人、小学生2人）での利用なら4200円お得にチケットが買えます。■対象エ