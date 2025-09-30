現代社会では、お腹を下しやすい方がとても多いそうです。そして下痢が続く方の中に「潰瘍性大腸炎」という病気が隠れている可能性があるそうです。実際に潰瘍性大腸炎と診断されたら、どんな治療をするのか、食事などの生活習慣はどうなるのか、消化器内科医の河口貴昭先生（河口内科眼科クリニック院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。 監修医師：河口 貴昭（河口内科眼科クリニック） 2003年千葉大学医学部卒業。