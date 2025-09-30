山歩きで食べる「山ご飯」は最高（写真：comugi／PIXTA）【4コマ漫画を見る】山歩きの動機の1つはこれ世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第5回】山に登り