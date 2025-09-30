食あたりは食中毒とも呼ばれ、細菌やウイルスにより引き起こされる食べ物による中毒症状をいいます。 多くは嘔吐をともなう腹痛や下痢がその症状ですが、ひどい場合は症状が長引き不安になることも多いです。 そこで今回は食あたりの症状や危険性について解説します。受診の目安やノロウイルスとの違いも詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「食あたり」を発症すると現れ