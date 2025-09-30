29日の夜、山形県村山市で小屋2棟を焼く火災がありました。この火災によるケガ人はいませんでした。 【画像】火災現場焼けこげた小屋これからの季節は火災に注意を 警察によりますと、29日の午後11時半ごろ、村山市稲下（いなくだし）にある69歳の男性が所有する車庫兼小屋から火が出ました。 近くに住む10代の男性が小屋から炎が上がっているのを発見し、同居する60代男性をを通じて110番通報しました。火はその後、火が出