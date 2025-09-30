先日、親戚が久しぶりに集まった際に、幼い頃の思い出話で盛り上がりました。その中で、いとこから聞いたエピソードが特に心に残ったのでご紹介します。子どものふとしたひと言が、大人の胸に深く響くことってありますよね。 父親は塗装職人 父はいつもペンキや油で汚れた作業着姿で、スーツ姿の会社員のように整った格好ではなかったので、どこか引け目を感じていたそうです。手を見られるのも恥ずかしくて