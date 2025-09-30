「失われた30年」で賃金も世界に大きく後れを取る今日の日本経済の惨状を招いたのは、日本の大企業やその経営者だ。元ネスレ日本CEOの高岡浩三氏が、最新決算などを踏まえて日本の大手企業を本音で評価した『企業の通信簿』。今回は、同書から一部抜粋し、フジテレビ不祥事で浮き彫りになった日本企業が抱える経営問題を指弾する。高岡氏が疑問視する、フジの長時間記者会見でメディアが問題視しなかったガバナンスの大問題とは？