30日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比15ポイント安の2万8225ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8109.79ポイントに対しては115.21ポイント高。 株探ニュース