コスプレーヤーえなこ（31）が29日までにインスタグラムを更新。ゲーム「MIRESI」イツカにふんした姿を公開した。えなこは「『東京ゲームショウ2025』最終日!『MIRESI』のイツカちゃんのコスプレして出演してましたステージ見に来てくれたみんなありがとう」とイベント出演を報告し、感謝を伝えた。えなこは和服を思わせるミニ丈の衣装にオーバーニーの網タイツを着用。衣装の隙間から、美しい太ももと黒いインナーをチラ見せさ