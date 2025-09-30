モデルで女優Koki,（22）が29日までに、インスタグラムを更新。イタリア発ランジェリーブランド「Intimissimi」のローカルアンバサダーを務めることを発表した。Koki,は「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄です」と報告し「発表を伺った時は夢のようで胸が高鳴りました。美しさと自信を引き出すIntimissimiの魅力を、日本の皆さまにお届けできることを嬉しく思います」と心境をつづった。Koki,は