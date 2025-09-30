将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を開始した。シリーズ成績は両者1勝1敗のタイ。注目の本局を制し、王座のタイトルに先に“王手”をかけるのはどちらか。本局の先手番は伊藤叡王。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第3局（生中継中）防衛3連覇を目指す王座に、同学年の