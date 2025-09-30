レースアンバサダー央川かこ（31）が29日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。央川は「D1グランプリ第6戦は中村直樹選手が2位表彰台で、中村親子が大活躍の2日間でした」と報告。続けて「ゆったりスケジュールだったからファンの方とお話ししたり撮影する時間がたくさん作れて楽しかったー」と明かし、「会いにきてくださった皆さんありがとうございました」と感謝を伝えた。そして「わたしの原点であるEXEDYのコスチ