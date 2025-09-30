総務省消防庁は津波や土砂災害、山火事などの災害情報の伝達手段として、ドローンの活用を自治体に促していく方針を固めた。広範囲に伝達できる上、被災して使えなくなるリスクが低いのが利点で、災害時の迅速な避難や情報伝達の多重化につなげる狙い。同庁は今年度中に災害情報伝達のガイドライン（指針）にドローンの項目を設け、利用の拡大を目指す。（柳沼晃太朗）Ｊアラートと連動「津波警報！津波警報！ただちに高台に避