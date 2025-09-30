元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が29日までにインスタグラムを更新。昨年12月からロサンゼルスを拠点に活動するお笑いタレントゆりやんレトリィバァ（34）と、ロサンゼルスの旅を楽しむ様子を公開した。宇賀は「ゆりやんちゃん@yuriyan.retrieverと一緒に、ロサンゼルスを旅してきました！！」と報告。ゆりやんとドジャースのユニホームを着て野球観戦をする姿や、ビーチでの自撮りショットなどを公開した。