女優の内田理央（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告し、幼少期の頃の秘蔵写真を公開した。27日に誕生日を迎えた内田は、「34歳！自分の年齢聞いて、大人すぎて驚いてます笑」とつづり、髪をツインテールに結び、ワンピース姿でカメラに手を振るような幼少期のショットを披露。「今年も健康で楽しくはっぴーにいれますよーにこれからもよろしくね」とあいさつした。フォロワーからは「面影ありすぎてか